На Госуслугах стартовало народное голосование за Культурную столицу-2027

60

За звание Культурной столицы 2027 года планируют побороться 39 городов России. Помочь определить победителя можете и вы! Примите участие в народном голосовании на Госуслугах до 15 ноября и эксперты учтут ваше мнение, когда будут оценивать участников.

Город, набравший больше всего голосов от жителей страны на Госуслугах, станет лидером в номинации «Народное голосование».

Условия голосования

— необходима подтвержденная учётная запись Госуслуг

необходима подтвержденная учётная запись Госуслуг — проголосовать можно только один раз, выбрав до 5 городов

В конкурсе принимают участие города с населением не менее 200 тыс. человек, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Впервые бороться за звание «Культурная столица года» города начали в 2023 году. Победителями стали Нижний Новгород и Грозный. Год спустя звание Культурной столицы 2026 года получил Омск. Цель конкурса — поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность, повысить туристический и экономический потенциалы.