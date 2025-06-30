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На Госуслугах стартовала приемная кампания в вузы

30 июня 2025 16:37
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Вузы по всей стране открыли свои двери для абитуриентов.

Вузы по всей стране открыли свои двери для абитуриентов. Поступление в университет — один из самых важных этапов в жизни школьников. Однако для ребят, которые живут в отдаленных регионах, подача документов может стать испытанием: из-за больших расстояний между населенными пунктами обратиться в выбранные вузы лично порой невозможно. 

Для того, чтобы подать документы в высшие учебные заведения онлайн, абитуриент может воспользоваться жизненной ситуацией «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах: выбрать на портале специальность и учебное заведение, подходящее по индивидуальным параметрам (результаты ЕГЭ, местоположение вуза, очная или заочная форма обучения), направить документы для зачисления. В этом году к сервису подключено свыше 1700 вузов, подать документы можно на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, выбрав до пяти специальностей в пяти вузах. Цифровизация государственных услуг – один из приоритетов национального проекта «Экономика данных».

С этого года сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн также позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, наличию общежития и военной кафедры, желаемой форме обучения — очной или заочной.

«Сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн – это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. А с другой стороны — это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдаленные уголки нашей страны», — рассказал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Сервис позволяет будущему студенту сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем его вузе без необходимости искать данные на сайтах разных учебных заведений. Выбирать можно более чем из 1000 вузов, а также 1100 специальностей и направлений бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.

Также абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы. 

Сервисы «жизненные ситуации» объединяют услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах, оказываются комплексно и в одном месте, на портале Госуслуг. Так, «жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн позволяет комплексно закрыть потребности абитуриента — от выбора специальности и учебного заведения с учетом индивидуальных параметров до направления документов для зачисления в вуз. 

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