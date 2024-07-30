На Госуслугах доступна запись к 6 тысячам нотариусов

Экономьте время — записывайтесь в нотариальные конторы через Госуслуги. К сервису подключились 6 тысяч нотариусов по всей России, это более 70% от их общего числа. С июля запись доступна в Москве.
На Госуслугах можно не только выбрать ближайшего нотариуса и удобное время визита, но и указать нотариальное действие, узнать перечень необходимых документов и при желании — направить их электронные копии заранее, чтобы нотариус подготовился к приёму.
Самые популярные нотариальные действия
Где чаще всего пользуются сервисом
Для записи требуется подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
Сервис развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».