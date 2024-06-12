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На гала-концерте фестиваля "САМ.ФЕСТ" в Самаре выступила Пелагея

12 июня 2024 22:16
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Пелагея сообщила, что не первый раз выступает на Самарской земле и здесь ее всегда встречает замечательная публика.

В среду, 12 июня, российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея" стала хедлайнером фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ". После своего выступления она ответила на вопросы журналистов.

Певица отметила важность таких мероприятий, а также дала напутствие молодым артистам.

- Мы живем в благодатное для творческих людей время. У нас гораздо меньше форматных ограничений, много интернет-площадок. Но все равно такие мероприятия - это замечательно. Я с детства обожаю фестивали, это совершенно особенная атмосфера.

Пелагея сообщила, что не первый раз выступает на Самарской земле и здесь ее всегда встречает замечательная публика.

- Даже несмотря на то, что мы были сегодня под крышей, нам было даже комфортнее, чем на улице. Я очень счастливый человек, потому что на наших концертах такое прекрасное единение. Мы сегодня это тоже почувствовали. И я искренне желаю всем молодым артистам бить в одну точку, не сдаваться никогда, чтобы почувствовать душу зрителя и услышать, что тебе отвечают взаимностью.

Источник :  СОВА

 

Фото: Виктория Старосельская/СОВА

Теги: Самара

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