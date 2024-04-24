В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта на дороги Самары выехал мотовзвод ДПС.
Все патрульные мотоциклы прошли технический осмотр, предсезонное техническое обслуживание и полностью готовы к ежедневной работе. Для самого мобильного подразделения самарской Госавтоинспекции это уже не первый сезон. Патрульные мотоциклы оснащены всем необходимым по надзору за дорожным движением.
Опыт прошлых сезонов показал, что мотопатрули дорожно-патрульной службы эффективны при выявлении различных нарушений Правил дорожного движения, особенно водителями мототехники. Кроме того, данное подразделение отличается мобильностью и скоростью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, а также к месту возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий.
Одним из распространенных нарушений водителями мототранспорта является превышение уровня шума. Мотоциклисты используют спортивный прямоточный глушитель, как неизменный атрибут тюнинга спортивного «коня». Благодаря чему увеличивается мощность двигателя, однако, помимо мощности добавляется и громкое рычание. Оглушительный рёв мотоцикла, проносящегося под окнами, доставляет большие неудобства жителям, особенно в ночное время.
Региональная Госавтоинспекция призывает водителей мототранспортных средств соблюдать установленные требования в области безопасности дорожного движения и не нарушать покой граждан. Будьте дисциплинированы и взаимовежливы, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области