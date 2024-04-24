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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта на дороги Самары выехал мотовзвод ДПС.



Все патрульные мотоциклы прошли технический осмотр, предсезонное техническое обслуживание и полностью готовы к ежедневной работе. Для самого мобильного подразделения самарской Госавтоинспекции это уже не первый сезон. Патрульные мотоциклы оснащены всем необходимым по надзору за дорожным движением.

Опыт прошлых сезонов показал, что мотопатрули дорожно-патрульной службы эффективны при выявлении различных нарушений Правил дорожного движения, особенно водителями мототехники. Кроме того, данное подразделение отличается мобильностью и скоростью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий, а также к месту возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий.



​Одним из распространенных нарушений водителями мототранспорта является превышение уровня шума. Мотоциклисты используют спортивный прямоточный глушитель, как неизменный атрибут тюнинга спортивного «коня». Благодаря чему увеличивается мощность двигателя, однако, помимо мощности добавляется и громкое рычание. Оглушительный рёв мотоцикла, проносящегося под окнами, доставляет большие неудобства жителям, особенно в ночное время.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей мототранспортных средств соблюдать установленные требования в области безопасности дорожного движения и не нарушать покой граждан. Будьте дисциплинированы и взаимовежливы, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области