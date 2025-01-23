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На базе Самарского машиностроительного колледжа прошло обучающее занятие, с использованием оборудования мобильной "Лаборатории безопасности", по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися и педагогическими работниками образовательных организаций, подведомственные Самарскому управлению министерства образования Самарской области.

С приветственным словом для ребят и педагогов выступили:

- Марина Бажанова, главный специалист Самарского управления Министерства образования Самарской области;

- Александр Хабибулин, директор ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж» г.о. Самара;

- Надежда Борзова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ "Самарский машиностроительный колледж", руководитель Окружной опорной площадки по профилактике ДДТТ;

- Екатерина Голушкова, руководитель Самарского областного центра по профилактике ДДТТ.

100 ребят смогли пройти обучающую квиз-игру "Знатоки правил дорожного движения", модератором которой стала Людмиоа Сивохина, старший методист ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, а также обучающий квест, в котором кураторы Регионального штаба ЮИД Самарской области и мастера производственного обучения СП "Юношеская автомобильная школа" , Алекса5др Долинин и Дмитрий Порошин, показали и рассказали ребятам о дорожных ловушках, первой помощи, ТО велосипеда и т.д.

С педагогами прошел обучающий семинар, на котором Денис Штыров, начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции У МВД России по г. Самара, майор полиции, рассказал о нынешней ситуации аварийности с участием детей и подростков на территории города, а также призвал обратить внимание на использование световозращающих элементов и недопущения несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.

Екатерина Голушкова, стала модератором данного семинара и рассказала педагогам про значимость нашего направления, создание отрядов ЮИД и их регистрацию, совместные областные мероприятия, акции и конкурсы.В конце занятия, с ребятами еще раз провели беседу на тему безопасности дорожного движения и призвали беречь свою жизнь!Выезды будут проходить в течение учебного года в муниципальные районы, где наблюдается высокий показатель аварийности с участием несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба ГАИ СО