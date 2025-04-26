На 85-м году жизни умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап

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На 85-м году жизни умерла российская актриса театра и кино Светлана Харлап, которая озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу в передаче «Спокойной ночи малыши». Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ), пишут "Известия".

Харлап работала в театре более 55 лет и сыграла около 60 ролей, принимала участие в спектакле «Рамаяна», который шел на сцене Центрального детского театра более 20 лет, и до самого окончания карьеры играла миссис Харпер в спектакле «Приключения Тома Сойера».

«На протяжении долгих лет Светлана Евгеньевна озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и даже компьютерные игры», — дополнили в РАМТ.

Фото: pxhere.com