на 15% меньше россиян встретят Новый год в самолете

Количество россиян, которые встретят Новый год в момент перелета, сократится на этот раз на 15%, сообщает ТАСС.

Такие данные приводятся в сравнении с показателями прошлых годов, говорится в исследовании сервиса "Купибилет".

"По ключевому направлению – встреча Нового года в пути – зафиксировано снижение популярности на 15%", – сказано в тексте исследования.

Между тем большая часть из числа россиян-путешественников встретит 2026-й год во время перелета за пределы страны. Лидером станет Таиланд (15%). В топ-3 также входит Индонезия (порядка 4%), а Китай и Узбекистан делят третью строчку (по 2,3% на каждую страну).

Внутри РФ наибольший популярностью станут Екатеринбург и Челябинск, у каждого из которых по примерно 6% от общего числа пассажиров.