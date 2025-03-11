«Мы – граждане России»: в Клявлинском и Волжском районах вручили первые паспорта юношам и девушкам

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В Клявлинском и Волжском районах Самарской области в торжественной обстановке сотрудники полиции и представители общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в рамках акции «Мы – граждане России» вручили первые паспорта юношам и девушкам, достигшим 14 -летнего возраста.

После официальной части полицейские рассказали подросткам об их правах и обязанностях, а также о необходимости бережного обращения с документом, выразив уверенность в том, что все ребята будут достойными гражданами России.

Юноши и девушки, в свою очередь, пообещали уважать историю своей страны, беречь и защищать Отечество, быть примером для сверстников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО