«Мы – граждане России»: в Чапаевске полицейские и общественники вручили первые паспорта юным жителям города

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В Чапаевске сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной, в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России», реализуемой общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых», вручили первые паспорта юным жителям города.

В торжественной обстановке в конференц-зале администрации из рук начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Чапаевску подполковника полиции Наталии Ревякиной и главы города Александра Кузнецова самые активные и целеустремленные юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта.

Сегодняшнее мероприятие стало одним из важнейших событий в жизни подростков.

Подполковник полиции рассказала подросткам об их правах и обязанностях, которые ребята приобретают вместе с главным документом, удостоверяющем личность и отметила, что ребята могут с гордостью сказать: «Мы – граждане великой страны с богатой историей! Мы – граждане России!».

Церемония вручения паспортов завершилась произнесением клятвы.

Юные граждане России торжественно пообещали быть примером для младших и опорой для старших, любить свою Родину и хранить память о героических подвигах предков.

Фото: ГУ МВД СО