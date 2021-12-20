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Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе совместно с Роскартографией реализуют масштабный проект «Музыка Приволжья» Жители Самарской области смогут услышать, как звучит природа их родного края!



С 20 декабря на региональных и муниципальных телеканалах, а также в социальных сетях в рамках проекта «Музыка Приволжья» появятся фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик нашей губернии.



Окружной проект будет транслироваться во всех регионах ПФО с 20 по 27 декабря 2021 года. Цель: создание ценностных платформ для различных аудиторий, направленных на повышение интереса жителей ПФО к своему собственному и соседним регионам, развитие внутреннего туризма с помощью музыки, как базовой культурной составляющей.



27 декабря «Музыка Приволжья» зазвучит во всех регионах Приволжского федерального округа! ПФО стал первым округом в России, где создали свою уникальную мелодию.



В основу аудиовизуального альбома легли преобразованные значения высот различных географических объектов регионов ПФО в звуковые колебания, превращенные в 14 отдельных композиций, которые впоследствии стали единым музыкальным произведением.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео