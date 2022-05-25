Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню пограничника

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28 мая Музей Победы в рамках празднования Дня пограничника приглашает жителей Самарской области на онлайн-программу. Интернет-посетители смогут узнать о героической истории защитников города Перемышль, посетить виртуальную экскурсию по Брестской крепости, которая одной из первых принял на себя удар фашистских захватчиков, и увидеть фильм «На границе» в рамках традиционных онлайн-показов кинотеатра «Поклонка». Присоединиться к программе можно на сайте https://victorymuseum. ru/playbill/events/den- pogranichnika/

Виртуальных гостей пригласят на онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа», они «побывают» в легендарной Бресткой крепости. Оборона Цитадели стала одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Пользователи увидят театрализованный рассказ о защитниках крепости, узнают не только об обороне, но и о судьбах конкретных героев-красноармейцев и их близких, врачах и медсестрах. Перед ними развернутся события 22 июня 1941 года - первый налет, спасение раненых, бои с фашистами. Наряду с современными мультимедийными технологиями в экспозиции показаны уникальные подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стёкла из крепости, личные вещи участников обороны и не только.

Программа «День в истории» посвящена подвигу пограничников в Перемышле. 22 июня 1941 года этот город, находившийся рядом с государственной границей СССР, в числе первых встретил врага. Экскурсовод Музея Победы Виталий Молев расскажет о героизме и мужестве защитников Перемышля. Он стал первым советским городом, отбитым у немцев уже 23 июня 1941 года.

Больше узнать об истории Перемышля виртуальные посетители смогут из беседы заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Станислава Давыдова с кинорежиссёром-документалистом Вадимом Гасановым. Интернет-гостей приглашают на лекцию в рамках проекта «История в деталях».

«Перемышль всегда был важным населенным пунктом. Не многие знают, что бои за пограничный участок между германской и советской границей в районе Перемышля начались примерно с 1940 года. В штабе СССР этот участок считался ключевым, потому что город был важной транспортной артерией с наземными и водными путями, поэтому укреплять позиции Красная армия начала задолго до старта боевых действий», - рассказывает в программе Вадим Гасанов.

В завершение онлайн-программы кинотеатр «Поклонка» бесплатно покажет фильм «На границе» режиссера Александра Иванова. Картина 1938 года снята по литературным материалам писателя Петра Павленко. Советский Дальний Восток и Маньчжоу-Го разделяет пограничная река, по одну сторону которой в небольшой маньчжурской деревне обосновались русские белогвардейцы, на противоположном берегу живет семья Власовых. Желая уничтожить Власовых, в их дом проникают белогвардейцы. На помощь приходит отряд бойцов во главе с комендантом погранучастка капитаном Тарасовым, которые начинают изнурительный бой с захватчиками.