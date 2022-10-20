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Музей Победы пригласил жителей Самарской области к участию в конкурсе новогодних открыток

20 октября 2022 12:14
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Музей Победы пригласил жителей Самарской области к участию в конкурсе новогодних открыток

Жителей Самарской области приглашают присоединиться к Международному конкурсу рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы». Музей Победы совместно с Фондом Оксаны Фёдоровой, Российским движением школьников, «ЮНАРМИЕЙ», издательской группой АСТ, сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская Палитра» предлагают художникам от 6 лет нарисовать новогоднюю открытку.

На конкурс необходимо подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны. На открытках обязательно должна быть «Ёлка Победы». В работах участники могут отобразить, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику.

Работы, выполненные в любой технике, можно загрузить на сайт Музея Победы до 30 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет три работы. Имена победителей объявят 16 декабря. Их рисунки будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Все работы участников войдут в виртуальную выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и проголосовать за нее с 9 по 15 декабря (включительно), а также отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Новым годом.

Авторов лучших работ по мнению экспертного жюри и зрительского голосования наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса на торжественной церемонии.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/narisuy-yelku-pobedy-2022/

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