Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах

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Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207) приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах.

3 января (пятница) в 11.00 пройдет семейный квест «Не просто дом» (6+). Его проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

В основе квеста лежит история про маленькую девочку Риту, которая много лет назад жила вместе с родителями в Доме Маштакова, где сейчас расположился Музей-галерея «Заварка». Юным участникам квеста нужно помочь девочке найти потерянные игрушки, а для этого им предстоит отправиться в увлекательное путешествие по ее воспоминаниям. Исследуя каждый уголок дома, узнавая о жизни его обитателей и раскрывая тайны, дети соберут подсказки, которые постепенно приведут их к спрятанным «сокровищам».

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cFXabO

Также в пятницу, 3 января, в 17.00 пройдет новогодняя экскурсия для детей по дому при свечах (6+).

Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова расскажет юным посетителям кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое «доходный дом» и кто в нем жил. Гости пройдутся по пространству «Заварки», заглянут в самые потайные уголки, обсудят, что такое домашний уют и как жилые дома со временем могут превратиться в музеи.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cGugFd

4 января (суббота) в 18.00 состоится новогодняя экскурсия по дому при свечах «С наступившим!» (12+). Ее проведет заведующая Музеем-галерей «Заварка», заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева.

Посетители пройдутся по залам дома Маштакова и в камерной атмосфере узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в Самаре. Кроме того гости узнают некоторые слухи, которые наполняли Самару более 100 лет назад.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cGuvFu

Повтор новогодней экскурсии по дому при свечах «С наступившим!» состоится 5 января в 18.00.

В понедельник, 6 января, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет концертная программа «Рождественская история» (6+) коллектива «Вечора».

По старинной рождественской традиции в доме принято ставить вертеп – народный кукольный театр. Участники самарского фольклорного коллектива «Вечора» покажут посетителям вертеп, расскажут историю появления этой традиции, а также исполнят русские народные и рождественские песни.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cCYrjv

8 января (среда) в 16.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Город-деревня: маршрут построен».

Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX – начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом «Заварки».

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuQvFo