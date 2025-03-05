Музей-галерея «Заварка» объявляет сбор устных историй, воспоминаний и предметного ряда для новой выставки

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В конце апреля в Музее-галерее «Заварка» откроется новая выставка, которая будет посвящена военному детству.

Чтобы сделать ее максимально насыщенной и «живой», сотрудники «Заварки» предлагают жителям Самары поделиться информацией – историями о своих родных, детские годы которых пришлись на период Великой Отечественной войны. Они позволят воссоздать образ жизни, быт, чувства и мысли живших тогда детей.

«Также будем благодарны, если вы позволите нам экспонировать сохранившиеся у вас предметы быта, письма, мемуары, фотографии и рецепты того времени» – сообщают в «Заварке».

Сбор информации пройдет до 17 марта. Подробности можно уточнить в социальных сетях Музея-галереи «Заварка» и по телефону +7 (846) 202-32-17