Музей Эльдара Рязанова: пешеходная экскурсия «Звёзды российского кино в Самаре»

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24 августа, четверг, 18:30

На экскурсии расскажут о связи с городом Куйбышевом Эльдара Рязанова, Людмилы Петрушевской, Василия Шукшина, Андрея Миронова, Елены Санаевой, Ольги Остроумовой и других звёзд российского кинематографа, о том, как был организован их быт и как они проводили время в запасной столице в годы эвакуации, об их предках, проживавших в городе, и их деятельности. Участники экскурсии узнают историю дома, в котором родился великий режиссёр Эльдар Рязанов и где сейчас расположен музей, названный его именем.

Экскурсия начинается возле музея, далее пройдёт по Некрасовской до Степана Разина, оттуда до Красноармейской. Заключительным пунктом станет улица Вилоновская.

Место сбора группы: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 24 августа, четверг, 18:30

Экскурсовод: Вячеслав Вербовой – историк, старший научный сотрудник

Цена: 350 руб./чел

Продолжительность: 1,5 часа

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке https://forms.yandex.ru/u/64cca286c417f31b236b8eaa/

Фото: пресс-служба музея