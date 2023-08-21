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Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»

21 августа 2023 15:28
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Дзига Вертов был одним из первооткрывателей документального кино.

Дзига Вертов был одним из первооткрывателей документального кино. Его группа «киноки», работая под лозунгом «жизнь врасплох», в 1920-е годы исследовала новые технические и монтажные приемы на экране. Вертов придумал уникальную для своего времени школу операторов и воспитал несколько поколений документалистов. В отличие от операторов художественного кино, скованных сценарием, актерами и декорациями, «киноки» были освобождены от условностей кинопроизводства. Они направлялись в саму жизнь, учились видеть в ней сюжеты, особую фактуру, обыкновенных людей. Кино, по версии Дзиги Вертова, помогало увидеть окружающую действительность другими, более совершенными глазами.

Группа «киноков» просуществовала сравнительно недолго, а в годы сталинизма их методы были объявлены формалистическими. Однако школа Вертова продолжала влиять на молодых документалистов и фронтовых кинооператоров. На закате жизни режиссер твердил, что его фильмы и открытия признают и поймут грядущие поколения. «Киноки» наметили пути, по которым документалисты идут по сей день.

Лектор: Кирилл Горячок - историк кино, кинокритик, кандидат философских наук (г. Москва). Научный сотрудник Государственного института искусствознания. Редактор-составитель книги «"Миру – глаза". Дзига Вертов. Стихи» (Порядок слов, 2020). Постоянный автор в изданиях «Правила жизни», «Forbes», «Ведомости», «Кино-театр.ру» и др. Автор научных статей в журналах «Искусство кино», «Художественная культура», «Театр. Живопись. Кино. Музыка».

После лекции состоится кинопоказ фильма «Человек с киноаппаратом», (реж. Дзига Вертов, 1929)

Организатор: МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова»

Партнер: ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой

Место проведения: ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой (ул. Куйбышева,105)

Время: 26 августа, суббота, 20:00

Стоимость: бесплатно

Продолжительность: 1 час

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16, сообщает пресс-служба Музея.

 

Фото:    пресс-служба Музея

Теги: Мероприятия

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