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Муниципальным центром управления Самары за ноябрь принято около 4000 обращений.

В конце сентября в Самаре начал свою работу муниципальный центр управления. Он объединяет сразу несколько направлений, по которым муниципалитетом ведется работа уже не один год. Это взаимодействие с жителями в соцсетях, сервисы обратной связи с горожанами, информирование о событиях в городе.

За ноябрь 2021 года МЦУ зафиксировано и передано в работу порядка 4000 сообщений. ТОП-5 актуальных тем:

• ЖКХ,

• Благоустройство,

• Дороги,

• Общественный транспорт,

• Коронавирус.

«Еще одним важным направлением деятельности МЦУ является выстраивание обратной связи с жителями города, выявление общественного мнения. В ближайшее время мы готовим целый ряд опросов и приглашаем всех жителей принять в них активное участие. Поучаствовать в голосовании можно через виджет «Мой выбор. Мое будущее» на официальном сайте Администрации Самары», - отметила руководитель управления информации и аналитики Администрации Самары Елена Рыжкова.