Главные новости:
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Некоторым пенсионерам в России начислят ноябрьские выплаты досрочно
Сотрудники «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о правилах поведения вблизи энергетических объектов
Более 27 км сетей ливневой канализации и свыше 1000 колодцев прочищено в Самаре
В Самарской области за 10 дней выявлено 723 нарушения миграционного законодательства
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»
самарцы стали активнее использовать мобильный интернет на прогулках
В Самаре 19-летний водитель сбил семилетнего ребенка
Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»

24 октября 2025 18:33
22 октября на площадке Мастерской управления «Сенеж» состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета III Всероссийской муниципальной премии «Служение», на котором утвержден перечень номинаций главной награды муниципальных служащих. 

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена Президентом России Владимиром Путиным и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. 

Наград удостаиваются люди, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, а также те, кто выступает лидером позитивных изменений своих территорий — городов, поселков и деревень.

Прием заявок стартовал 22 октября 2025 года. Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф. 

