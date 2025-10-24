Муниципальные служащие Самарской области могут подать заявки на премию «Служение»

68

22 октября на площадке Мастерской управления «Сенеж» состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета III Всероссийской муниципальной премии «Служение», на котором утвержден перечень номинаций главной награды муниципальных служащих.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена Президентом России Владимиром Путиным и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Наград удостаиваются люди, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, а также те, кто выступает лидером позитивных изменений своих территорий — городов, поселков и деревень.

Прием заявок стартовал 22 октября 2025 года. Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.