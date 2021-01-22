Московский Музей Победы приглашает жителей Самарской области присоединиться к празднованию Дня студента

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Ко Дню российского студенчества (он же – Татьянин день) московский Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу о судьбах молодежи в годы Великой Отечественной. 25 января жителей Самарской области приглашают на бесплатные zoom-экскурсии, кинопоказ, научную встречу и видеоурок. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея ( https://victorymuseum.ru/ playbill/events/den-studenta/) .

«Программу посвятили студентам, которые в годы Великой Отечественной войны оставили учебу и отправились на фронт. Мы предлагаем пользователям сети вспомнить подвиги молодежи, которые помогли Красной армии одержать победу над нацизмом. Героические поступки юношей и девушек вдохновляли остальных бойцов на передовой и поднимали дух советских граждан. Об их мужестве и самоотвержности необходимо знать нынешнему подрастающему поколению», — отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник.

Во время zoom-экскурсии «Прерванная сессия» гости "побывают" в уникальной экспозиции "Подвиг народа". Благодаря трехмерным панорамам, исторически достоверным декорациям, фильмам-реконструкциям и мультимедийным проекциям онлайн-посетители словно перенесутся в те грозные годы. Гид расскажет об эвакуации десятков институтов и университетов, о том, как тысячи студентов и преподавателей ушли на фронт, пренебрегая отсрочкой в мобилизации. Зрители узнают малоизвестные факты о мальчишках и девчонках, которые прервав учёбу, отложив в сторону учебники и тетрадки, встали под знамёна Красной Армии, пошли работать на заводы, строить железные дороги, убирать урожай, дежурить в госпиталях. Во время программы прозвучат отрывки из писем, которые писали с фронта своим родным вчерашние выпускники школ.

Тему подвига молодежи поднимут и на zoom-конференции «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл». Историки поговорят об участии советского студенчества в Великой Отечественной войне, героических свершениях на фронте и трудовых подвигах в тылу, вкладе учащейся молодежи в общее дело Победы. Участниками встречи станут директор дирекции изучения истории МПГУ Сергей Половецкий, директор музея МПГУ Владимир Борисов, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов, а также продюсер кинофильма «Зоя» Инесса Юрченко. Присоединится к интернет-дискуссии и задать вопросы ученым смогут все интересующиеся историей нашей страны.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре в этот день виртуальным посетителям покажут фильм "Молодая гвардия". Его снял в 1948 году режиссер Сергей Герасимов по мотивам одноименного романа писателя Александра Фадеева. Военная драма повествует о героизме участников комсомольской подпольной организации. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших во время оккупации гитлеровскими войсками города Краснодона. Полезной и актуальной информацией с интернет-пользователями поделятся и сами студенты. Так, будущие медики помогут зрителям овладеть навыками оказания первой помощи.

Расписание Дня российского студенчества:

09:00 до 23:00 - кинопоказ советского фильма «Молодая гвардия».

14:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».

15:00 - Zoom-конференция «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл».

16:00 - видеоурок «Помоги первым!». Проводит Ирина Полетаева, координатор Московского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», студентка 1-го курса Интерколледжа.

16:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».

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