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Московский Музей Победы приглашает жителей Самарской области присоединиться к празднованию Дня студента

22 января 2021 11:25
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Московский Музей Победы приглашает жителей Самарской области присоединиться к празднованию Дня студента

Ко Дню российского студенчества (он же – Татьянин день) московский Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу о судьбах молодежи в годы Великой Отечественной. 25 января жителей Самарской области приглашают на бесплатные zoom-экскурсии, кинопоказ, научную встречу и видеоурок. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея (https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-studenta/).

«Программу посвятили студентам, которые в годы Великой Отечественной войны оставили учебу и отправились на фронт. Мы предлагаем пользователям сети вспомнить подвиги молодежи, которые помогли Красной армии одержать победу над нацизмом. Героические поступки юношей и девушек вдохновляли остальных бойцов на передовой и поднимали дух советских граждан. Об их мужестве и самоотвержности необходимо знать нынешнему подрастающему поколению», — отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник. 

Во время zoom-экскурсии «Прерванная сессия» гости "побывают" в уникальной экспозиции "Подвиг народа". Благодаря трехмерным панорамам, исторически достоверным декорациям, фильмам-реконструкциям и мультимедийным проекциям онлайн-посетители словно перенесутся в те грозные годы. Гид расскажет об эвакуации десятков институтов и университетов, о том, как тысячи студентов и преподавателей ушли на фронт, пренебрегая отсрочкой в мобилизации. Зрители узнают малоизвестные факты о мальчишках и девчонках, которые прервав учёбу, отложив в сторону учебники и тетрадки, встали под знамёна Красной Армии, пошли работать на заводы, строить железные дороги, убирать урожай, дежурить в госпиталях. Во время программы прозвучат отрывки из писем, которые писали с фронта своим родным вчерашние выпускники школ. 

Тему подвига молодежи поднимут и на zoom-конференции «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл». Историки поговорят об участии советского студенчества в Великой Отечественной войне, героических свершениях на фронте и трудовых подвигах в тылу, вкладе учащейся молодежи в общее дело Победы. Участниками встречи станут директор дирекции изучения истории МПГУ Сергей Половецкий, директор музея МПГУ Владимир Борисов, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов, а также продюсер кинофильма «Зоя» Инесса Юрченко. Присоединится к интернет-дискуссии и задать вопросы ученым смогут все интересующиеся историей нашей страны.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре в этот день виртуальным посетителям покажут фильм "Молодая гвардия". Его снял в 1948 году режиссер Сергей Герасимов по мотивам одноименного романа писателя Александра Фадеева. Военная драма повествует о героизме участников комсомольской подпольной организации. Сюжет основан на реальных событиях, произошедших во время оккупации гитлеровскими войсками города Краснодона. Полезной и актуальной информацией с интернет-пользователями поделятся и сами студенты. Так, будущие медики помогут зрителям овладеть навыками оказания первой помощи. 

Расписание Дня российского студенчества:

09:00 до 23:00 - кинопоказ советского фильма «Молодая гвардия».

14:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».

15:00 - Zoom-конференция «Студенческая молодежь в годы войны: фронт и тыл». 

16:00 - видеоурок «Помоги первым!». Проводит Ирина Полетаева, координатор Московского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», студентка 1-го курса Интерколледжа.

16:30 - Zoom-экскурсия «Прерванная сессия».

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Комментарии

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21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
1525
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев.
21 января 2021  15:24 
Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75 школе Тольятти
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев. Социум
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Еще восемь человек умерли от коронавируса в Самарской области
21 января 2021  12:03 
Еще восемь человек умерли от коронавируса в Самарской области
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 34528 человек.  Здравоохранение
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Завод входит в число крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона.
20 января 2021  18:47 
При поддержке облправительства в Пестравке запускается новая линия маслозавода
Завод входит в число крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона. Экономика региона
3309
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Акценты
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря нацпроекту «Образование». 
21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
1525
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев.
21 января 2021  15:24 
Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75 школе Тольятти
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев. Социум
1844
Завод входит в число крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона.
20 января 2021  18:47 
При поддержке облправительства в Пестравке запускается новая линия маслозавода
Завод входит в число крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона. Экономика региона
3309
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
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21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
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