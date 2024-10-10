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Молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение

10 октября 2024 15:04
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Основная цель соглашения - развитие молодежных межпарламентских связей путем взаимодействия по ключевым направлениям.

9 октября в Минске было подписано Соглашение между Ассоциацией молодежных парламентов при законодательных органах Приволжского федерального округа и Молодежным советом (парламентом) при Национальном собрании Республики Беларусь. Свою подпись под документом поставили координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко и председатель Молодежного совета Никита Рачиловский.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Качанова и координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Основная цель соглашения - развитие молодежных межпарламентских связей путем взаимодействия по ключевым направлениям. В их числе – гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод молодежи и др.

Для более эффективного достижения целей Соглашения сторонами была разработана дорожная карта совместных мероприятий на 2024-2025 годы, которые будут проходить как в Беларуси, так и в разных регионах ПФО. Многие из включенных в карту событий посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудничество между членами Ассоциации молодежных парламентов ПФО и Молодежного совета подразумевает широкий обмен опытом, проведение совместных мероприятий и встреч, создание рабочих групп и комиссий по актуальным темам.

По словам заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева, «Ассоциация Приволжского федерального округа является первой в стране окружной площадкой, объединяющей молодежные парламенты. За годы своей деятельности наработан серьезный опыт и сейчас мы готовы им делиться. Уверен, что взаимодействие ребят приведет к новым интересным совместным проектам союзного государства. Мы, в свою очередь, готовы поддержать новые инициативы международного молодежного сотрудничества».

«В Приволжском федеральном округе и Республике Беларусь большое внимание уделяется поддержке патриотического воспитания подрастающего поколения. Вообще у российских ребят и молодежи из Беларуси общие ценности и интересы. Вместе с коллегами из Молодежного совета мы будем искать новые форматы взаимодействия. Нам есть чему друг у друга поучиться», - сказал Владимир Москаленко.

Ассоциация молодежных парламентов активно работает с аппаратом полпреда. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров неоднократно отмечал, что Ассоциация может внести свой вклад в законотворческий процесс.

Теги: Акценты

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