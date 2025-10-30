Молодёжка Народного Фронта Самарской области отметила День Тренера

122

С 22 по 30 октября в городах России Молодёжка Народного фронта проводит спортивную акцию, посвящённую Дню тренера.

В более чем 50 регионах прошли открытые зарядки и тренировки для жителей от олимпийских чемпионов и наставников проекта “Тренер” Молодёжки Народного фронта. Он направлен на социализацию подростком через занятия спортом, добровольчество и патриотические мероприятия.

В Самарской области в рамках спортивной акции прошло две тренировки. Одна из них была по тхэквондо в Тольятти для воспитанников лицея №76 под руководством ветерана СВО, мастера спорта Дмитрия Баринова.

Вторая - в Самаре на легендарном стадионе «Динамо» по дзюдо под руководством заслуженного тренера России Сергея Герасимова.

«В День тренера особенно остро чувствуешь ответственность перед будущим поколением. Когда я смотрю на этих ребят, я словно вижу себя в их возрасте. Горящие глаза, жаждущие научиться чему-то новому. В этот день я хотел донести до них главное: спорт начинается с уважения – к тренеру, к сопернику, но в первую очередь к самому себе. Каждый освоенный удар, каждая преодоленная сложность на татами делает их сильнее не только физически, но и морально» - отмечает ветеран СВО, мастер спорта по тхэквондо Дмитрий Баринов.