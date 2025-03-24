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Молодёжь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей

24 марта 2025 13:44
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Молодёжь Самары и Снежного объединяется для сохранения истории и создания новых возможностей

20 марта в Историческом парке «Россия — моя история» состоялся телемост между городами-побратимами Самарой и Снежным Донецкой Народной Республики. Более 200 участников — активисты поисковых отрядов, «Молодой гвардии», «Юнармии», студенты колледжей, курсанты военных центров, волонтёры Победы и делегация из Снежного — обсудили значение Великой Победы, героизм советского народа и важность сохранения исторической правды. Мероприятие стало первым шагом в цикле событий, приуроченных к 80-летию Победы, и заложило основу для долгосрочного сотрудничества. 

В рамках телемоста участники поделились историями из поисковой работы и добровольческих проектов. Евгений Ривкинд, председатель Самарского отделения «Поискового движения России», отметил, что уже четыре года самарские поисковики не только доставляют гуманитарную помощь в Снежное, но и организуют там выставки с артефактами Великой Отечественной войны и фрагментами вооружения Специальной Военной Операции. «Теперь мы готовы передать наш опыт молодому поколению Донбасса», — добавил он. 

Важной частью встречи стали планы на 2025 год. Весной самарские добровольцы проведут в Снежном первую «Школу молодого поисковика» для 150 подростков. Программа включает обучение архивному делу, эксгумационным работам, музейному проектированию и информационному сопровождению поисковой деятельности. 

В холле исторического парка гости могли ознакомиться с интерактивной выставкой Самарского отделения «Поискового движения России» — там представили реликвии военных лет, документы и материалы современных экспедиций. Отдельно подчеркнули, что с 2022 года самарские волонтёры каждые полгода проводят в Снежном выездные мероприятия и отправляют гуманитарные грузы для мирных жителей и военнослужащих. 

Сотрудничество Самары и Снежного давно вышло за рамки формального побратимства. Совместные проекты, обмен опытом и живой диалог молодёжи укрепляют связь поколений, сохраняя память о подвиге предков и открывая новые горизонты для развития двух регионов. 

Фото - министерство молодёжной политики Самарской области

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