Молодёжь региона принимает участие в военно-историческом лагере «Страна героев»

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На базе Молодёжного центра «Лесная сказка» в Кинельском районе стартовала первая смена областного военно-исторического лагеря «Страна героев». В этом году состоятся две смены: первая - 4 – 17 августа, вторая - 18 – 31 августа. В каждой из смен примут участие 250 человек, все участники пройдут выбранный образовательный блок и смогут ближе познакомиться с историей нашей Родины.

Страна героев – военно-исторический лагерь, в течение 14 дней ребята, 12 из которых это дети участников специальной военной операции, будут обучаться по четырём тематическим направлениям: Защитники, Медиа победы, Волонтёры победы, Хранители истории, а также участвовать в культурно-досуговой программе. Каждый день смены имеет свою тематику, посвящённую истории России, её культуре, достижениям и выдающимся личностям. Перед сменой был проведён конкурсный отбор на основе портфолио и мотивационного письма. В лагере принимают участие воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов и объединений, юнармейцы, активисты поисковых отрядов и местных отделений Волонтёров Победы, ученики кадетских корпусов и классов.

Военно-исторический лагерь «Страна Героев» проводится по инициативе и при поддержке Правительства Самарской области. Организаторами является Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы», Агентство по реализации молодёжной политики, Центр патриотического воспитания молодёжи Самарской области. Лагерь является одним из крупнейших федеральных проектов Российского военно-исторического общества.

«Уже третий год военно-исторический лагерь «Страна героев» проводится на территории Самарской области в молодёжном центре «Лесная сказка». Из года в год мы набираем профессиональную команду руководителей, вожатых и инструкторов, чтобы сделать пребывание участников максимально комфортным и продуктивным. Наша основная задача – воспитать у участников дух любви к Родине и народу, привить чувство гордости за подвиги и достижения Отечества, дать им возможность обучиться новому и подружиться с единомышленниками. Уверены, что каждый участник уедет с новыми знаниями, эмоциями», — рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области Илья Судин.

В рамках тематических направлений пройдут лекции и практики. При этом каждый участник лагеря приобретёт навыки огневой подготовки и метания ножей, а также получит возможность ознакомиться с техникой сдачи норм ГТО, освоить полосу препятствий. Культурно-досуговая программа обширна, запланированы встречи с участниками специальной военной операции, творческие и интеллектуальные мероприятия, а также дискотеки и душевные вечёрки.

Участники тематического направления «Защитники» изучат основы военной подготовки. В рамках тематического направления «Медиа Победы» ребятам расскажут об основах создания и продвижения патриотических медиапроектов. Участники направления «Хранители истории» приобретут навыки организации и проведения поисковых, археологических, архивных работ. Участники направления «Волонтёры Победы» познакомятся с новейшими формами и форматами организации массовых патриотических мероприятий и акций, посвящённых памятным датам Великой Отечественной войны.

Следить за информацией можно в группе центра патриотического воспитания Самарской области - https://vk.com/cpvmso , а также в телеграм-канале - https://t.me/cpvmso .

Отметим, что в Самарской области уделяется большое внимание молодежной политики, развивается инфраструктура отрасли, открываются молодежные центры, реализуются различные проекты. Одним из ключевых является областной патриотический проект «Внутри истории». В планах команды проекта выпустить интерактивную тематическую книгу-хронику. Об этом авторы рассказали на встрече главы региона Вячеслава Федорищева с лидерами общественных организаций в День молодежи. Руководитель области одобрил идею и выразил готовность оказать поддержку, поручив авторам доработать ее.

Фото: Центр патриотического воспитания молодёжи Самарской области