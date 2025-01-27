Молодёжь губернии приняла участие в акциях, посвященных освобождению Ленинграда от фашисткой блокады

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В Самарской области прошли Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» и Всероссийский молодёжный исторический квест «Блокадный Ленинград». В акциях приняли участие более 200 школьников, активистов движения «Волонтёры Победы» и представителей военно-патриотических клубов и объединений.

27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии памятной даты, в региональном Центре подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Самарской области прошёл Всероссийский исторический квест «Блокадный Ленинград». Участие в игре приняли команды из учебных заведений города Самара.

В ходе игры школьники и студенты в интерактивном формате погружались в события 1941 года, произошедшие в блокадном Ленинграде, примерив на себя роль курсантов военно-медицинской академии. На каждой из десяти станций им выдавалось задание, которое нужно было выполнить, чтобы набрать баллы. По итогам мероприятия состоялось награждение команд-победителей, показавших наилучший результат в квесте, также всем участникам вручили сертификат об участии.

Вечером 24 января в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области состоялась Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Молодёжь региона посмотрела Всероссийский видеодневник «Код доступа: Матч жизни», повествующий о событиях 1941-1944 годов. В фильме прозвучали воспоминания свидетелей, которые 872 дня боролись за жизнь и видели все ужасы преступлений немецко-фашистских захватчиков.

Добровольцы рассказали воспоминания жителей блокадного Ленинграда от первого лица, основанные на книге Абрама Бурова «Блокада день за днем» и статьях из газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Одной из центральных линий повествования видеодневника стал знаменитый Матч жизни, который прошёл 31 мая 1942 года. На поле встретились команды «Динамо» и «Н-ского завода», собранные из игроков команд «Зенит» и «Спартак». Матч записывался и транслировался на следующий день по радио: это делалось для того, чтобы немецко-фашистские захватчики не узнали о месте нахождения футболистов во время проведения Матча, только после. Немцы не верили, что в осаждённом городе осталась жизнь, поэтому узнать, что в Ленинграде, где якобы не было живых людей, играли в футбол, было большим ударом по их пропаганде. После фильма ребята обсудили, что им запомнилось больше всего и что их удивило.

«Патриотические фильмы оказывают большое влияние на развитие молодёжи, потому что благодаря фильмам сохраняется память о тех трагических событиях 1941-1944 года. Благодаря историям ветеранов и их родственников, мы можем узнать, что происходило в те времена, и как люди приближали нашу Победу», — отметила педагог-организатор «Поволжского государственного колледжа» Анастасия Володина.

Для участников был представлен «Блокадный хлеб», который выдавали во времена Ленинграда. Каждый желающий смог прикоснуться к истории, и ощутить хлеб в своих руках.

«Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» — это прежде всего про мужество и героизм нашего народа, это дань памяти и безграничного уважения к их подвигу. Мы обязаны помнить про те трагические события, и про то, как ковалась наша Победа в той страшной войне. Именно поэтому Центр патриотического воспитания молодёжи совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» поддерживает и принимает участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», — поделился руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области Илья Судин.

Организаторами акций выступили Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области.

Фото: Пресс-служба Агентства по реализации молодёжной политики СО