Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодым журналистам Самарской области предложили написать о маршале Коневе
Молодым журналистам Самарской области предложили написать о маршале Коневе
Параллельный импорт в России продлен до конца 2023 года
В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика
В Самаре мужчина бросил взрывное устройство в обидчика
С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы встретились с самарскими школьниками
В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы встретились с самарскими школьниками
Минцифры передумало закупать смартфоны с российской ОС для чиновников из-за нехватки деталей
Минцифры передумало закупать смартфоны с российской ОС для чиновников из-за нехватки деталей
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
"Неожиданно. Несправедливо. На взлете".
Актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Николаев умер в возрасте 46 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С днем рождения, Самара!: В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодым журналистам Самарской области предложили написать о маршале Коневе

3 сентября 2022 11:33
32
Молодым журналистам Самарской области предложили написать о маршале Коневе

Музей Победы пригласил молодых журналистов Самарской области к участию во Всероссийском конкурсе молодых журналистов «Памяти героев». Творческое состязание приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева.

Принять участие предлагается школьникам и студентам от 14 до 25 лет. Организаторы предлагают выбрать одну из двух номинаций: интервью или репортаж. Молодые журналисты могут побеседовать с родственниками маршала, с ветеранами, воевавшими под его командованием, создателями музеев, мемориалов, интернет-порталов, посвященных полководцу, пообщаться с историками и записать их мнение о роли военачальника в событиях тех лет; с теми, кто сегодня выступает против сносов памятников маршалу за рубежом и т.д. Также начинающие авторы могут прислать репортажи о работе региональных, вузовских и школьных музеев боевой славы, посвященных маршалу Коневу; отдельных музейных экспонатах, связанных с его жизнью; деятельности общественных организаций, занимающихся увековечиванием подвига всего советского народа и в том числе И.С. Конева; патриотических мероприятиях, выставках, акциях, посвященных военачальнику.

Работы принимаются до 15 октября. С 1 по 10 декабря на сайте Музея Победы состоится онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Результаты конкурса будут опубликованы 20 декабря 2022 года. Награждение пройдет в Музее Победы, о его дате будет сообщено дополнительно.

Организаторами конкурса являются Музей Победы, проект «Порайону.рф» с программой «Земский журналист» и Московское городское отделение Союза журналистов России. Партнерами конкурса выступают Московское РО ООО «Союзмаш России» и Российское информационное агентство «Победа РФ».

Подробнее о конкурсе https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-pamyati-geroev-2022/

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
487
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
404
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
631
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
610
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
474
Весь список