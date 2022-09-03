Молодым журналистам Самарской области предложили написать о маршале Коневе

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Музей Победы пригласил молодых журналистов Самарской области к участию во Всероссийском конкурсе молодых журналистов «Памяти героев». Творческое состязание приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева.

Принять участие предлагается школьникам и студентам от 14 до 25 лет. Организаторы предлагают выбрать одну из двух номинаций: интервью или репортаж. Молодые журналисты могут побеседовать с родственниками маршала, с ветеранами, воевавшими под его командованием, создателями музеев, мемориалов, интернет-порталов, посвященных полководцу, пообщаться с историками и записать их мнение о роли военачальника в событиях тех лет; с теми, кто сегодня выступает против сносов памятников маршалу за рубежом и т.д. Также начинающие авторы могут прислать репортажи о работе региональных, вузовских и школьных музеев боевой славы, посвященных маршалу Коневу; отдельных музейных экспонатах, связанных с его жизнью; деятельности общественных организаций, занимающихся увековечиванием подвига всего советского народа и в том числе И.С. Конева; патриотических мероприятиях, выставках, акциях, посвященных военачальнику.

Работы принимаются до 15 октября. С 1 по 10 декабря на сайте Музея Победы состоится онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Результаты конкурса будут опубликованы 20 декабря 2022 года. Награждение пройдет в Музее Победы, о его дате будет сообщено дополнительно.

Организаторами конкурса являются Музей Победы, проект «Порайону.рф» с программой «Земский журналист» и Московское городское отделение Союза журналистов России. Партнерами конкурса выступают Московское РО ООО «Союзмаш России» и Российское информационное агентство «Победа РФ».

Подробнее о конкурсе https:// victorymuseum.ru/online- programs/competition/ vserossiyskiy-konkurs-pamyati- geroev-2022/