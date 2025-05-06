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Молодых специалистов приглашают принять участие в региональном этапе проекта ПФО «МолоТ»

6 мая 2025 14:25
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 Прием заявок на участие открыт до 2 июня 2025 года.

Молодых специалистов приглашают принять участие в региональном этапе проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд). 18+

Это возможность проявить себя, прославить свое предприятие, получить ценные призы и попасть на финал, который пройдет в августе в Перми.

 Кто может принять участие?
Команда работников организаций:
- негосударственной собственности
- реального сектора экономики (разделы A, B, C, D, E, F, H, J)
- в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми 6-11 лет.

Соревнования включают: интеллектуальный и профориентационный конкурсы; спортивные соревнования; военно-спортивную подготовку; семейный конкурс.

Проект реализуется в ПФО при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Ознакомиться с положением и скачать форму заявки можно здесь: clck.ru/3L3ceN.

Подробнее в соцсетях министерства труда Самарской области, по электронной почте molot63_konkurs@mail.ru и по телефону 8 (846) 263-70-44.

 Прием заявок на участие открыт до 2 июня 2025 года.

 

Фото:   минтруда СО

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