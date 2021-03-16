Молодые специалисты Самарской области посоревнуются в мастерстве

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На площадке Самарского государственного колледжа состоялось открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 2021 году в нем участвуют около 600 конкурсантов: студентов всех учреждений среднего профессионального образования Самарской области, школьников, а также (в рамках соревнования «Навыки мудрых») специалистов старше 50 лет.

Перечень компетенций, по которым соревнуются участники, ежегодно дополняется. В этом году в региональном списке 59 направлений, включая новые - «Цифровая метрология», «Неразрушающий контроль», «Правоохранительная деятельность».

«Мы ежегодно расширяем кругозор и включаем в соревнование именно те компетенции, которые интересны экономике нашего региона. Отмечу, что Правительством Самарской области сделано очень многое, чтобы движение молодых профессионалов в губернии стремительно развивалось, - отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Мы не просто способствуем тому, чтобы наши ребята каждый год участвовали и побеждали на региональном и национальном чемпионатах - мы изменяем стандарты СПО в соответствии со стандартами движения, проводим демонстрационные экзамены с участием работодателей и уделяем все больше внимания приобретению студентами практических знаний».

Областная система профобразования активно развивается. Стимулом для этого стал 2019 год, объявленный Губернатором Дмитрием Азаровым годом СПО. Техникумы и колледжи получили ремонт и новое оборудование. Работа продолжается в рамках нацпроекта «Образование», в учреждениях открываются новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills.

Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» - ступенька к успешному построению карьеры. Компании отслеживают и «хантят» уникальных специалистов буквально со студенческой скамьи.

«Я уверен, что каждый из вас сегодня совершает важный шаг в будущее, - обратился к конкурсантам заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Зачастую работодатели оценивают соискателя не только по опыту работы, но и по его профессиональным наградам. На мой взгляд, чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – один из престижнейших конкурсов, который даст весомый вклад в вашу профессиональную копилку».

«Чемпионат, кроме прочего, помогает понять: нравится тебе выбранная профессия или нет, попробовать себя в реальных ситуациях. Это конкурс дает большие возможности найти себя в будущем», - подчеркнул участник конкурса в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» Павел Солдатов. Еще несколько лет назад в России в этой компетенции соревновались всего два региона-участника: Москва и Московская область. В этом году свои умения в сфере блокчейн технологий в ходе чемпионата показывают уже 9 регионов, в том числе, и Самарская область.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) продлится до 20 марта. Его победители примут участие в национальном чемпионате, который состоится летом 2021 года в Уфе.