Молодые парламентарии региона принимают активное участие в работе Ассоциации молодежных парламентов ПФО

28 августа 2025 года в Оренбурге состоялось XII заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО. Заседание прошло в преддверии Совета законодателей ПФО и стало площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с активным участием молодых лидеров в управленческих и общественно-политических процессах, трудоустройством после окончания учебных заведений, а также популяризацией выборов среди молодежи.

Обращаясь к участникам встречи, замполпреда Олег Машковцев отметил: «Сегодня Ассоциация молодежных парламентов является сложившимся инструментом представительства интересов молодежи и влияния на законодательный процесс в регионах округа, а порою и на федеральном уровне. Уверен, что в своих регионах вы даете импульс для молодых людей, связывающих себя с законодательной деятельностью и желающих представлять интересы молодежных сообществ. Это происходит как через ваше непосредственное участие в законотворческой деятельности, так и через различные дискуссионные площадки и реализацию проектов. Такое вовлечение молодежи в практическую законотворческую работу повышает доверие к органам власти и местного самоуправления, улучшает качество взаимодействия с населением, повышает его социальное самочувствие».

В работе заседания Ассоциации приняла участие заместитель председателя общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, председатель Совета Студенческого научного сообщества Самарского государственного медицинского университета, член Совета молодых ученых Минздрава России Анастасия Паркина.

Молодые парламентарии обменялись опытом, обсудили механизмы интеграции молодежных инициатив в законодательную практику на примере своих регионов. Среди успешных практик молодежных парламентов - инициативы о запрете «снюсов», о закреплении термина «студенческая семья». Участники Ассоциации высказались также за расширение полномочий молодежных организаций и парламентов, усиление межведомственного взаимодействия на региональном уровне, обеспечение правового просвещения молодежи.

Парламентарии обсудили вопрос трудоустройства молодых людей по специальности после окончания техникумов и вузов. В округе уделяется внимание выстраиванию практикоориентированной подготовки кадров, действуют программы сотрудничества учебных заведений и предприятий с последующим трудоустройством выпускников.

В числе важных направлений работы – усиление электоральной активности молодых граждан и разработка новых методов стимулирования молодежного голосования.

В программе молодых парламентариев – посещение Гуманитарно-технического техникума, который является образовательно-производственным центром федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Машиностроение», а также встреча с представителями оборонно-промышленного комплекса Оренбургской области.

Следующее заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах госвласти субъектов РФ Приволжского федерального округа состоится в Казани – столице Республики Татарстан.

Ключевым мероприятием для молодых парламентариев станет участие в заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое посетит полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО