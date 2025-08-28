Я нашел ошибку
Главные новости:
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Молодые парламентарии региона принимают активное участие в работе Ассоциации молодежных парламентов ПФО

28 августа 2025 16:33
139
Молодые парламентарии обменялись опытом, обсудили механизмы интеграции молодежных инициатив в законодательную практику на примере своих регионов.

28 августа 2025 года в Оренбурге состоялось XII заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО. Заседание прошло в преддверии Совета законодателей ПФО и стало площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с активным участием молодых лидеров в управленческих и общественно-политических процессах, трудоустройством после окончания учебных заведений, а также популяризацией выборов среди молодежи.

Обращаясь к участникам встречи, замполпреда Олег Машковцев отметил: «Сегодня Ассоциация молодежных парламентов является сложившимся инструментом представительства интересов молодежи и влияния на законодательный процесс в регионах округа, а порою и на федеральном уровне. Уверен, что в своих регионах вы даете импульс для молодых людей, связывающих себя с законодательной деятельностью и желающих представлять интересы молодежных сообществ. Это происходит как через ваше непосредственное участие в законотворческой деятельности, так и через различные дискуссионные площадки и реализацию проектов. Такое вовлечение молодежи в практическую законотворческую работу повышает доверие к органам власти и местного самоуправления, улучшает качество взаимодействия с населением, повышает его социальное самочувствие».

В работе заседания Ассоциации приняла участие заместитель председателя общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, председатель Совета Студенческого научного сообщества Самарского государственного медицинского университета, член Совета молодых ученых Минздрава России Анастасия Паркина.

Молодые парламентарии обменялись опытом, обсудили механизмы интеграции молодежных инициатив в законодательную практику на примере своих регионов. Среди успешных практик молодежных парламентов - инициативы о запрете «снюсов», о закреплении термина «студенческая семья». Участники Ассоциации высказались также за расширение полномочий молодежных организаций и парламентов, усиление межведомственного взаимодействия на региональном уровне, обеспечение правового просвещения молодежи.

Парламентарии обсудили вопрос трудоустройства молодых людей по специальности после окончания техникумов и вузов. В округе уделяется внимание выстраиванию практикоориентированной подготовки кадров, действуют программы сотрудничества учебных заведений и предприятий с последующим трудоустройством выпускников. 

В числе важных направлений работы – усиление электоральной активности молодых граждан и разработка новых методов стимулирования молодежного голосования.

В программе молодых парламентариев – посещение Гуманитарно-технического техникума, который является образовательно-производственным центром федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Машиностроение», а также встреча с представителями оборонно-промышленного комплекса Оренбургской области.

Следующее заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах госвласти субъектов РФ Приволжского федерального округа состоится в Казани – столице Республики Татарстан.

Ключевым мероприятием для молодых парламентариев станет участие в заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое посетит полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

