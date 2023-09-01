Молодежный совет ГУФССП СО поздравил мальчика Ваню из Самары с Днем Знаний.

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Члены Молодежного совета при ГУФССП России по Самарской области активно участвуют в различных социальных и благотворительных мероприятиях, которые проводят в Самаре. В преддверии Дня Знаний сотрудники Главного управления, входящие в состав Совета, решили помочь собрать всё необходимое для школы мальчику Ване.

В связи с трагическими обстоятельствами школьник остался на попечении у бабушки с дедушкой. Внука они очень любят и мальчик ни в чем не нуждается, но сборы в школу — статья расходов немалая. Молодежный совет решил помочь пенсионером в подготовке ребенка к школе.

В последний день лета Молодежный совет приехал к Ване в гости. Ему вручили рюкзак с необходимыми канцелярскими принадлежностями, учебники-тренажеры по математике и русскому языку, а также настенную карту Российской Федерации.

Подаркам был рад и поблагодарил судебных приставов, хотя сотрудников Службы он немного стеснялся. Бабушка с дедушкой рассказали об успехах мальчика и его увлечениях, поблагодарили за подарки для внука, отметив, как такое внимание со стороны Службы приятно, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области