Молодежное сообщество «ЗаВолгу» приглашает на мероприятие «Привет из 90-х»

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Прочувствовать атмосферу конца прошлого столетия, окунуться в жизнь лихих 90-х, Вы сможете 16 июля в 18:00 в парке «Дружбы».

Программа:

Более 10-и игр, объединяющиеся поколения! Резиночки, лото, домино, паутинка и многие другие.

16 интерактивных площадок: рынок «барахолка», салон красоты, денди и многие другие. Оказавшись на одной из них, Вы попадаете в машину времени: декорации, костюмы, разговоры - всё с точностью передаёт колорит такого времени.

Мероприятие завершит та самая дискотека, на которой знакомились, влюблялись и круто проводили время. Руки вверх, Ласковый май, Натали и многие другие певцы того времени, снова играют из магнитофона!

Регистрируйся по ссылке:

https://forms.gle/kfcjKBqoKaAqJ5SR9

Ждём всех желающих 16 июля в 18:00 в парке «Дружбы».

12+