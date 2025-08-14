Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.27
EUR 93.39
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов

14 августа 2025 14:27
96
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.

В России стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон».  Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь. В этом году в федеральных грантах от  Самарской области уже победило 19 участников. Общая сумма полученных на молодежные инициативы средств составила более 10,7 млн рублей.

«Мы оказываем поддержку инициативным ребятам и приглашаем каждого присоединиться к грантовому сообществу. Эксперты Росмолодёжь.Гранты от Самарской области, а также центр проектов «МСО.Проекты» готовы помочь с консультацией, проверкой заявки и полезными советами. В 2024 году молодые люди нашего региона на реализацию собственных идей - от научных разработок до патриотических инициатив - получили более 20 миллионов рублей», — говорит министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Победители конкурса «Росмолодёжь.Гранты. 1 сезон» в 2024 году уже реализовали свои проекты. Один из них — «Молодёжь ТУТ» Дарьи Скрипаченко из Самары, заявленный в номинации #вклад_в_будущее. Идея направлена на объединение и поддержку активных представителей молодёжи по всей стране, которые вместе будут создавать проекты и улучшать качество жизни граждан во всех уголках России. Сумма федеральной поддержки для реализации проекта составила 433,1 тысячи рублей.

«Проект помогает найти команду, единомышленников и партнёров, обрести полезные знакомства и связи. Это особенно важно для молодёжи, которая постоянно хочет строить будущее, развиваться, и достигать целей. Росмолодёжь.Гранты помогли нашему проекту сделать огромный шаг вперёд, и это только начало. Без раздумий подавайте заявку на грантовые конкурсы Росмолодёжи: не бойтесь пробовать и рисковать, ведь без ошибок не бывает побед», – говорит инициатор проекта Дарья Скрипаченко.

В этом сезоне конкурс «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон» будет проходить по 19 номинациям, охватывающим науку, экологию, развитие студенческих сообществ, гражданскую активность, патриотические инициативы, молодёжный туризм, культуру, спорт, цифровые технологии и социальные проекты. Среди них есть уникальные направления, позволяющие раскрыть потенциал креативных и нестандартных идей.

Также в 2025 году Росмолодёжь.Гранты включили спецноминацию #Развивая_атом в честь празднования 80-летия атомной отрасли в России. В эту номинацию принимаются проекты, направленные на продвижение научно-технических достижений атомной отрасли, развитие занятости молодежи в атомных городах и популяризацию атомных технологий.

Принять участие в конкурсе можно до 15 сентября, отправив не более одной заявки с одним проектом. Подать заявку могут молодые люди от 14 до 35 лет на платформе ФГАИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/events/130c3435-7273-4102-843b-f41541b9ce2e. 

Перед подачей заявки рекомендуется прочитать методические рекомендации на официальном портале Росмолодёжи. На этапе заполнения грантовой заявки самарская молодёжь может получить поддержку регионального проектного сообщества «МСО.Проекты». Эксперты и амбассадоры конкурса в Самарской области проводят встречи и онлайн-вебинары для всех, кто готов воплотить свою идею в жизнь. 

Реализовать проекты победители смогут в период с декабря 2025 по ноябрь 2026 года, а максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей.

Следить за новостями грантовых конкурсов и узнавать о мероприятиях по социальному проектированию можно в сообществе «МСО.Проекты» во ВКонтакте: https://vk.com/msoprojects63.

 

 

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
14 августа 2025, 15:13
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С. Экология
5
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
14 августа 2025, 14:55
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта. Общество
50
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
14 августа 2025, 14:37
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. Экономика
91
В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список