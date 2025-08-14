Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов

96

В России стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон». Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».

В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь. В этом году в федеральных грантах от Самарской области уже победило 19 участников. Общая сумма полученных на молодежные инициативы средств составила более 10,7 млн рублей.

«Мы оказываем поддержку инициативным ребятам и приглашаем каждого присоединиться к грантовому сообществу. Эксперты Росмолодёжь.Гранты от Самарской области, а также центр проектов «МСО.Проекты» готовы помочь с консультацией, проверкой заявки и полезными советами. В 2024 году молодые люди нашего региона на реализацию собственных идей - от научных разработок до патриотических инициатив - получили более 20 миллионов рублей», — говорит министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Победители конкурса «Росмолодёжь.Гранты. 1 сезон» в 2024 году уже реализовали свои проекты. Один из них — «Молодёжь ТУТ» Дарьи Скрипаченко из Самары, заявленный в номинации #вклад_в_будущее. Идея направлена на объединение и поддержку активных представителей молодёжи по всей стране, которые вместе будут создавать проекты и улучшать качество жизни граждан во всех уголках России. Сумма федеральной поддержки для реализации проекта составила 433,1 тысячи рублей.

«Проект помогает найти команду, единомышленников и партнёров, обрести полезные знакомства и связи. Это особенно важно для молодёжи, которая постоянно хочет строить будущее, развиваться, и достигать целей. Росмолодёжь.Гранты помогли нашему проекту сделать огромный шаг вперёд, и это только начало. Без раздумий подавайте заявку на грантовые конкурсы Росмолодёжи: не бойтесь пробовать и рисковать, ведь без ошибок не бывает побед», – говорит инициатор проекта Дарья Скрипаченко.

В этом сезоне конкурс «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон» будет проходить по 19 номинациям, охватывающим науку, экологию, развитие студенческих сообществ, гражданскую активность, патриотические инициативы, молодёжный туризм, культуру, спорт, цифровые технологии и социальные проекты. Среди них есть уникальные направления, позволяющие раскрыть потенциал креативных и нестандартных идей.

Также в 2025 году Росмолодёжь.Гранты включили спецноминацию #Развивая_атом в честь празднования 80-летия атомной отрасли в России. В эту номинацию принимаются проекты, направленные на продвижение научно-технических достижений атомной отрасли, развитие занятости молодежи в атомных городах и популяризацию атомных технологий.

Принять участие в конкурсе можно до 15 сентября, отправив не более одной заявки с одним проектом. Подать заявку могут молодые люди от 14 до 35 лет на платформе ФГАИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/events/130c3435-7273-4102-843b-f41541b9ce2e.

Перед подачей заявки рекомендуется прочитать методические рекомендации на официальном портале Росмолодёжи. На этапе заполнения грантовой заявки самарская молодёжь может получить поддержку регионального проектного сообщества «МСО.Проекты». Эксперты и амбассадоры конкурса в Самарской области проводят встречи и онлайн-вебинары для всех, кто готов воплотить свою идею в жизнь.

Реализовать проекты победители смогут в период с декабря 2025 по ноябрь 2026 года, а максимальный размер гранта составит 1 миллион рублей.

Следить за новостями грантовых конкурсов и узнавать о мероприятиях по социальному проектированию можно в сообществе «МСО.Проекты» во ВКонтакте: https://vk.com/msoprojects63.