Молодежь Самарской области​​​ ​​​​​​приглашают принять участие в форуме «ГосСтарт» платформы Росмолодёжь.События.

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Попасть в кадровый резерв программы «ГосСтарт» смогут финалисты молодёжного форума в Нижнем Новгороде.

Началась регистрация на Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» платформы Росмолодёжь.События, который объединит свыше 300 молодых управленцев госсектора.

Перспективы молодёжи на государственной службе обсудят в Нижегородской области с 6 по 8 ноября. Участников ждут лекции и мастер-классы от руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертов в области развития кадрового потенциала и профессиональной культуры, образовательные сессии, экспертные консультации с участием квалифицированных спикеров страны.

«Форум «ГосСтарт» – ключевое место встречи госслужащих страны, точка взлёта молодых и амбициозных управленцев госсектора. На базе одноименного круглогодичного молодёжного образовательного центра в Нижнем Новгороде мы соберём самые интересные практики, которые сегодня реализуют молодёжные советы в федеральных органах исполнительной власти, презентуем проекты в сфере добровольчества, которыми гордятся регионы», – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Отдельным треком станет детская программа: старшеклассникам, студентам, молодым государственным служащим презентуют план стажировок в органах исполнительной власти, а также новый формат – кросс-стажировки. Участниками станут сотрудники госсектора, студенты профильных направлений и активисты Движения Первых. Финалисты форума смогут попасть в кадровый резерв программы «ГосСтарт».

«Форум предоставляет молодым управленцам уникальную возможность продемонстрировать свой потенциал на федеральном уровне. Это площадка для плодотворного обмена идеями и запуска перспективных проектов. Приглашенные эксперты обеспечат высокую практическую ценность мероприятия. Участники три дня проведут в Нижнем Новгороде, чтобы заявить о себе, найти единомышленников и запустить реальные проекты, смогут обсудить перспективы работы и создать масштабное сообщество управленцев госсектора», – отметил руководитель круглогодичного молодёжного образовательного центра «ГосСтарт» Иван Калмыков.

«Важнейшее, что дало участие в программе «ГосСтарт» в прошлом году – вдохновение работать дальше. На очных мастерских были сконцентрированы люди, понимающие друг друга с полуслова и транслирующие схожие ценности – это дорогого стоит. Я, наконец, вступил в реестр потенциальных доноров костного мозга. У меня никак не получалось сделать это из-за графика, а «ГосСтарт» позволил прямо на форуме внести свой вклад в улучшение ситуации с поиском доноров костного мозга», – подчеркнул участник форума прошлого года, федеральный государственный гражданский служащий Александр Кажин.

Чтобы принять участие во Всероссийском форуме молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт», необходимо до 6 сентября пройти регистрацию на платформе Росмолодёжь.События и выполнить задания отбора.

Напомним, в 2023 году Всероссийский форум «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде собрал 300 участников федеральной программы. Результаты трехдневной работы на форуме были презентованы в Москве Первому заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко, главе Росмолодёжи Ксении Разуваевой и заместителю генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректору Мастерской управления «Сенеж» Андрею Бетину.

Федеральная программа «ГосСтарт» – это экосистема проектов для повышения привлекательности государственной и муниципальной службы среди молодежи. Программа «ГосСтарт» предлагает направления, где можно на практике познакомиться со сферой управления и проявить себя в федеральных и региональных органах власти, а также органах местного самоуправления.