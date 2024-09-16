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Многодетные семьи смогут получить юридические консультации бесплатно

16 сентября 2024 09:10
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Многодетные семьи смогут получить юридические консультации бесплатно

Во многих регионах многодетные семьи уже получают помощь юристов бесплатно, но набор таких услуг везде разный. Депутаты разработали законопроект, согласно которому право на безвозмездные юридические консультации для родителей трех и более детей установят на федеральном уровне. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил в интервью «Парламентской газете» член думского Комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Согласно законопроекту, право на бесплатную юридическую помощь получат родители трех и более детей до 18 лет, или до 23 лет, если ребенок учится.

 

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