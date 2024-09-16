Многодетные семьи смогут получить юридические консультации бесплатно

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Во многих регионах многодетные семьи уже получают помощь юристов бесплатно, но набор таких услуг везде разный. Депутаты разработали законопроект, согласно которому право на безвозмездные юридические консультации для родителей трех и более детей установят на федеральном уровне. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил в интервью «Парламентской газете» член думского Комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Согласно законопроекту, право на бесплатную юридическую помощь получат родители трех и более детей до 18 лет, или до 23 лет, если ребенок учится.