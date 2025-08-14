Я нашел ошибку
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности,
Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением
В Октябрьском районе работает "Автобус здоровья"– специальный транспорт, который помогает жителям бесплатно добраться до поликлиники на диспансеризацию.
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время.
Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу
Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Специальной военной операции. 
По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль Нива 
Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу

14 августа 2025 17:31
101
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время.

Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время. Все они получают различные меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Одной из востребованных мер финансовой помощи является ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы. Она предоставляется в рамках национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. 

«Помогаем многодетным семьям собрать детей в школу. На каждого ребенка из многодетной семьи выделяем по 11 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы», -  сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. 

Обратиться за выплатой можно по 31 октября 2025 года. Заявление подается на портале «Госуслуги» или в управлении социальной защиты населения по месту жительства.  Все сведения, необходимые для назначения выплаты, запрашиваются в автоматизированном режиме, в рамках межведомственного взаимодействия, но при желании можно их предоставить и самостоятельно. К заявлению прикрепляется единственный документ (фото или скан) - справка об обучении детей в общеобразовательной организации.

Кроме того, при подаче заявления через Госуслуги необходимо учесть, что сведения о семье должны находиться в Реестре многодетных семей. Для актуализации данных предварительно на Госуслугах нужно подать заявление на выдачу удостоверения многодетной семьи единого федерального образца, если этого не сделано заранее. Также можно обратиться лично в управление социальной защиты по месту жительства. 

Возможностью подать заявление в электронном виде воспользовалась и многодетная мама Валерия Касаткина из Новокуйбышевска. Вместе с мужем Александром они воспитывают трех дочек: Алиса и Ульяна учатся в школе, а младшая Машенька родилась в мае этого года.

Как признаются родители, государство оказывает существенную помощь. Семья получает все меры социальной поддержки, положенные им, как многодетным. Например, компенсация оплаты ЖКУ в размере 50% и др. После рождении младшей дочери получили региональный семейный капитал 100 тысяч рублей. 

В этом году многодетной семье собрать детей в школу помогает региональная выплата на приобретение школьной и спортивной одежды.  Данная мера поддержки предоставляется постоянно проживающим в Самарской области многодетным семьям на каждого школьника, без учета доходов семьи. 

«Очень здорово, что такая мера поддержки у нас есть. Конечно нам, как многодетной семье это большое подспорье, можно все необходимое для школы приобрести для старших девочек. Девчонки же модницы, и их хочется одеть понарядней, а тут такая хорошая помощь от государства», - поделилась многодетная мама Валерия Касаткина.

«Прием заявлений на выплату для приобретения школьной и спортивной формы мы начали с 1 августа. Родители отмечают, что очень удобно подавать заявление через портал Госуслуг. До 31 октября есть время, чтобы подать заявление, так что все успеют! И, поскольку выплата эта - для многодетных родителей, то необходимо актуализировать или подтвердить статус многодетной семьи в управлении соцзащиты или на Госулугах, если это по каким-то причинам не сделано раньше. Выплата предоставляется без учета дохода семьи», -  говорит Анна Моисеева, руководитель управления по г.о.Новокуйбышевск ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа».

В прошлом году данная выплата была предоставлена на 65 057 школьников из многодетных семей. 

Подробную информацию о порядке предоставления выплаты можно узнать, позвонив в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по многоканальному телефону 8 800 100 56 61.

 

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

