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Многодетная семья из Богатовского района развивает молочную ферму

22 января 2025 13:58
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Многодетная семья из Богатовского района развивает молочную ферму

Лидия и Владимир Михайловы из Богатовского района Самарской области, получив поддержку от государства, развивают свою молочную ферму и мечтают о расширении. Благодаря государственному гранту «Агростартап» супруги два года назад смогли начать собственное молочное дело.

Свою первую корову Михайловы купили несколько лет назад на средства социального контракта. Оба поясняют, что желали накормить своих детей качественной молочной продукцией. На тот момент у Михайловых как раз родилась третья дочка. Сейчас супруги — счастливые родители уже пятерых девочек.

«Первый грант в нашей семье получила моя мама, это было в 2018 году. Мы с супругом помогали ей и присматривались к процессу. А в 2022 году на конкурс грантов пошла уже я и выиграла более 2 миллионов рублей. Приобрели семь черно-пестрых голштинских коров, а также оборудование для переработки молока, — рассказывает глава КФХ Лидия Михайлова. — Сейчас у нас в дойном стаде 13 голов. Производим пастеризованное молоко и сливки, делаем йогурты, ряженку, мацони и домашний сыр».

Свою продукцию Михайловы продают на рынке в селе Богатое, а также осуществляют доставку постоянным клиентам. Супруги мечтают о расширении фермы и снова планируют участвовать в конкурсе государственных грантов. Многодетная семья пользуется и другими мерами государственной поддержки, которые помогают им двигаться к своей мечте.

Напомним, что 2025 год в Самарской области глава региона Вячеслав Федорищев объявил Годом многодетной семьи. В начале этого года был подписан указ о поддержке многодетных семей. С учетом поступающих от семей предложений в регионе действуют меры поддержки и вводятся новые. Так, например, статус многодетной семьи до достижения старшим ребёнком возраста 23 лет можно будет сохранить в случае прохождения им военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в СВО. Распорядиться средствами регионального семейного капитала теперь можно без необходимости предоставления отчётов. Компенсация платы за обращение с ТКО для многодетных семей увеличена с 50% до 75%. «Мы продолжим оказывать все возможные меры поддержки семьям с детьми. Ряд мер уже действует в регионе, но мы будем их значительно усиливать», — подчеркивает Вячеслав Федорищев.

 

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