Я нашел ошибку
Главные новости:
этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику
Этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику
Сотрудники областного главка полиции приняли участие в Чемпионате МВД России по рукопашному бою
Сотрудники областного главка полиции приняли участие в Чемпионате МВД России по рукопашному бою
В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике
В Минцифры прорабатывают совмещенный экзамен по физике и информатике
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов
Судебные приставы Сызрани обязали работодателя признать несчастный случай на производстве
Судебные приставы Сызрани обязали работодателя признать несчастный случай на производстве
Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе
Эксперт заметил падение цен на яйца к Пасхе
600 гр синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель
600 г синтетики хотел распространить по Тольятти местный житель
16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами
16% самарцев планируют продлить майские отпусками и отгулами
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.02
-0.57
EUR 93.25
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов

18 апреля 2025 10:15
97
Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов

Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов, а то и меньше: делается это в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий.

"Да, многие рестораны так делают, потому что экономика ресторана срастется, если они за один столик за вечер сделают минимум три посадки. Иначе они не заработают ничего. Некоторые гости, к сожалению, рассматривают это как оскорбление. Но это делается в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда", — сказал Левицкий на вопрос о том, с чем связано участившееся в Москве в последнее время ограничение столиков до 2-2,5 часов.

Он подчеркнул, что обычно гостям заведений хватает двух часов, чтобы поесть и отдохнуть. "Рестораны — это же не антикафе, где берут деньги за время. Или бары, где экономика так устроена, что там каждые полчаса заказывают напиток. Тарелку макарон не будешь заказывать каждый час. Ресторан торгует едой, а бар продает времяпрепровождение", — указал Левицкий.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
17 апреля 2025  20:57
Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области
383
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
17 апреля 2025  20:07
Дегустации и мастер-классы для посетителей «Винной ярмарки» подготовили в Самаре
820
2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары
17 апреля 2025  17:45
2ГИС «оживил» общественный транспорт Самары
436
Жители Самарской области могут посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства
17 апреля 2025  14:55
Жители Самарской области могут посетить Всероссийскую ярмарку трудоустройства
439
Самарцам на Пасху предоставят автобусы
17 апреля 2025  12:53
Самарцам на Пасху предоставят автобусы
362
Весь список