Мишустин утвердил реестр запрещенных к содержанию животных

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Правительство России утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Россиянам запрещено держать дома 121 разновидность животных, в том числе крокодилов, волков, лис и медведей. Полный перечень животных своим распоряжением переутвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

В частности под запрет подпали:

отдельные виды змей (кобры, мамбы, тайпаны и питоны) и ящериц (ядозуб и комодский варан);

отдельные виды черепах (к примеру, каймановая черепаха, если размер ее панциря превышает 30 см);

большие кошки (лев и ягуар), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы;

тюлени, моржи, ламантины и китообразные, скаты, мурены, электрические угри и акулы, а также морские окуни размером более 1,5 м;

страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли;

паукообразные (ядовитые пауки и скорпионы) и некоторые виды древесных лягушек.

Упомянутый запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.

"Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — отмечается в документе.