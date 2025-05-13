Мишустин утвердил реестр запрещенных к содержанию животных

Правительство России утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Россиянам запрещено держать дома 121 разновидность животных, в том числе крокодилов, волков, лис и медведей. Полный перечень животных своим распоряжением переутвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
В частности под запрет подпали:
Упомянутый запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы.
"Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", — отмечается в документе.