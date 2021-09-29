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Миротворческое соединение ЦВО в Самарской области полностью перевооружили на новейшие автоматы Калашникова АК-12

29 сентября 2021 12:18
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Миротворческое соединение ЦВО в Самарской области полностью перевооружили на новейшие автоматы Калашникова АК-12

Миротворческое соединение Центрального военного округа полностью перевооружено на новое стрелковое оружие, накануне военнослужащие получили последнюю партию из 1,5 тыс. автоматов Калашникова АК-12.

АК-12 является индивидуальным стрелковым оружием военнослужащего. Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр – 5,45 мм, дальность прямого выстрела 440 м, скорострельность оружия – 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой 2 выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы. По сравнению с предыдущими версиями автомата, АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы.

15 отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Она укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3».

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