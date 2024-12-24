Минцифры и Роскомнадзор могут полностью запретить звонки в мессенджерах из-за мошенников

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Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность введения ограничений на звонки в мессенджерах из-за роста числа мошенников, сообщает Коммерсантъ.

Рассматриваются два варианта: блокировка звонков только из-за границы или полный запрет на вызовы через мессенджеры.

В Минцифры заявили, что пока не «разрабатывают нормативные документы, ограничивающие голосовой трафик в мессенджерах». Роскомнадзор не комментировал новость.

По оценке МегаФона, доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%. Три года назад этот показатель был менее 1%. Операторы связи не имеют технической возможности анализировать звонки в мессенджерах и определять страну их происхождения.

Директор центра противодействия кибермошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко считает, что около 70% мошеннических звонков в мессенджерах поступают из-за границы.