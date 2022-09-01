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Минцифры хочет создать реестр согласий на обработку персональных данных. Их разрешат отзывать через Госуслуги

1 сентября 2022 20:24
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Через Госуслуги можно будет отозвать своё согласие и проконтролировать процесс удаления.

Минцифры предложило создать единый реестр, содержащий согласия на обработку персональных данных пользователей, сообщает iphones.ru.

В нём будут содержаться все согласия, которые россияне отдают при получении услуг (в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и так далее). В этом сервисе будет отображаться информация о том, какими конкретными данными владеет та или иная организация.

Через Госуслуги можно будет отозвать своё согласие и проконтролировать процесс удаления.

 

Фото:   iphones.ru

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