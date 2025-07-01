Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

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Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, сообщает ведомство.

В новогодние каникулы россиян ждет 12 дней отдыха. В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

В марте граждан также ждут трехдневные выходные с 7 по 9 марта. В мае отдых будет разделен на два отрезка дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

В июне выходные будут с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня.

В ноябре россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября. А 31 декабря начнутся новогодние праздники, пишет РБК.