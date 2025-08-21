Я нашел ошибку
Главные новости:
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных.
ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате
Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной.
Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре
В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом.
Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.
Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»
Переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка. 
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»
Сумму могут менять с учетом инфляции.
Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов
Корпоративное волонтёрство в Самарской области активно развивается – во многих корпорациях действуют программы корпоративной и социальной ответственности
Корпоративные волонтёры губернии готовятся к Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов

21 августа 2025 17:24
167
Сумму могут менять с учетом инфляции.

Правила сбора в размере 150 рублей с одного авиапассажира в фонд реконструкции аэродромов и его использования определены Минтрансом РФ. Это следует из проекта постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года.

Минтранс также определил формулу размера инфраструктурного сбора с одного пассажира, его базовая ставка - 150 рублей за одного пассажира. Кроме того, формулой предусмотрен уровень инфляции и корректирующий коэффициент, базово равный одному, однако он может быть изменен решением правительства РФ.

