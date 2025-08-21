Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов

167

Правила сбора в размере 150 рублей с одного авиапассажира в фонд реконструкции аэродромов и его использования определены Минтрансом РФ. Это следует из проекта постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года.

Минтранс также определил формулу размера инфраструктурного сбора с одного пассажира, его базовая ставка - 150 рублей за одного пассажира. Кроме того, формулой предусмотрен уровень инфляции и корректирующий коэффициент, базово равный одному, однако он может быть изменен решением правительства РФ.

Сумму могут менять с учетом инфляции.