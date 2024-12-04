Минсельхозпрод Подмосковья: советы по выбору мандаринов

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Минсельхозпрод Московской области дал советы по выбору качественных мандаринов. Так, по словам специалистов, фрукты должны быть оранжевыми или оранжево-красными, без светлых и черных пятен. Кроме того, выбирать их стоит по сорту и вкусу, пишут "Известия".

В ведомстве предупредили, что если мандарин легко проминается пальцем, это говорит о том, что плод испорчен, сообщат «Радио 1» 3 декабря.

В Минсельхозпроде также указали на пользу мандаринов: употребление богатых витамином C фруктов активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с вирусами и инфекциями, а аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, волос и ногтей.

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