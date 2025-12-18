Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку сигарет с 1 апреля 2026 г.

Минпромторг РФ предложил ввести с 1 апреля 2026 года обязательную маркировку электронных сигарет, следует из постановления ведомства, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Уточняется, что речь идет о курительных устройствах многоразового использования, пишет Смотрим.
"Проект постановления предусматривает введение с 1 апреля 2026 года обязательной маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств, используемых для потребления никотинсодержащей продукции", – говорится в документе.