Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку сигарет с 1 апреля 2026 г.

Минпромторг РФ предложил ввести с 1 апреля 2026 года обязательную маркировку электронных сигарет, следует из постановления ведомства, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что речь идет о курительных устройствах многоразового использования, пишет Смотрим.