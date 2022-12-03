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Минприроды РФ проработает исключение Ширяево из границ «Самарской Луки»

3 декабря 2022 11:28
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Минприроды РФ проработает исключение Ширяево из границ «Самарской Луки»

Стало известно, на каком этапе сейчас процесс по выводу из границ национального парка «Самарская Лука» пяти сел. О тонкостях этой процедуры рассказали в мэрии Жигулевска.

— При создании нацпарка «Самарская Лука» в 1984 году из его границ сразу исключили территорию города Жигулевск. А в 2005 году Жигулевск получил статус городского округа. В него вошли села Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, Ширяево и Бахилова Поляна, которые также входили в границы «Самарской Луки», — говорится в ответе на запрос 63.RU.

В 2018 году был запущен механизм по исключению из нацпарка территории городского округа Жигулевск, а также по включению в «Самарскую Луку» Васильевских островов.

Как сообщили в мэрии, последние публичные слушания по этому вопросу прошли в Жигулевске летом 2022 года и большинство одобрило исключение сел из границ парка.

— Механизм уточнения границ «Самарской Луки» находится в стадии проработки на уровне Минприроды РФ, — сообщили представители администрации.

Тем не менее дирекция самого парка настроена против этих процессов. Как сообщил глава «Самарской Луки», в федеральном законодательстве нет процедуры вывода какой-либо территории из границ нацпарка.

— Да, у жителей сел были проблемы с оформлением земель, которые они получили как до, так и после создания нацпарка. Если они их не успели оформить в собственность до вступления в силу закона об особо охраняемых природных территориях, у них появилось много ограничений. Но с вступлением ФЗ № 505 эти ограничения исчезли, — объяснил в интервью 63.RU директор парка Евгений Березкин.

Кроме того, руководство «Самарской Луки» отрицат

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