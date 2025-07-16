Минобрнауки хочет получить право контролировать стоимость обучения во всех вузах

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Полномочия по регулированию цен на обучение в вузах России могут доверить Минобрнауки РФ. С такой инициативой выступил заместитель главы ведомства Андрей Омельчук.

Предложение по пересмотру механизма контроля цен на обучение заместитель министра озвучил в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию, пишет Смотрим.

"Конечно, наделение Минобрнауки полномочиями с точки зрения общего регулирования стоимости обучения в вузах — нам кажется, было бы логичным", — уточнил Омельчук.

Замглавы министерства пояснил, что в текущих реалиях регулированием цен занимаются учредители образовательного учреждения. В сельскохозяйственных вузах эти полномочия находятся у Минсельхоза, в медицинских — у Минздрава.

Ранее в Минобрнауки подсчитали, что стоимость получения высшего образования на платной основе выросла в России на 12% за год, а в Москве — на 15,7%.