Минлесхоз СО: пожароопасный сезон закрыт

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Итоги пожароопасного сезона, который завершился в лесах региона 30 октября



За этот период на землях лесного фонда было ликвидировано 34 пожара. С огнём боролись 1626 человек, из них более 500 – специалисты министерства, лесничеств и сотрудники «Самаралеса». Помогала и техника наших лесопожарных формирований: 57 автоцистерн, 109 патрульных и вахтовых автомобилей, 18 тракторов. К сожалению, основная причина случившихся возгораний – человек.



Мобильные группы лесной охраны выезжали на патруль по 612 маршрутам. Их общая протяженность – почти 59 тыс. км. Государственные лесные инспекторы составили 166 протоколов об административных правонарушениях, 70 из них – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.



Для защиты лесного фонда специалисты «Самаралеса» прочистили 27 тыс. км минполос, проложили 65 км лесных дорог, установили 192 новых шлагбаумов и обновили более 300 информационных стендов.



Оберегать лесной фонд губернии помогает и космический мониторинг. Благодаря ему в этом сезоне мы получили 178 сигналов о возможных лесоизменениях. Проверен был каждый случай. Большинство из них – законная заготовка древесины и расчистка в охранных зонах. По двум случаям выявили нарушение лесного законодательства.



Пожароопасный сезон закрыт. Но правила бережного отношения к лесу действуют всегда, не забывайте про них. А если вы заметили нарушение, звоните в региональную диспетчерскую службу: 8-846-231-00-63. Она работает круглосуточно, сообщает пресс-служба Минлесхоза Самарской области.

Фото: Минлесхоз Самарской области