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Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг

31 января 2025 13:15
167
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг.

Цель опроса - оценка уровня удовлетворенности граждан условиями, созданными для занятий физической культурой и спортом в регионе.

 Это значит, что жители Самарской области могут напрямую высказать свое мнение о качестве спортивной инфраструктуры, доступности спортивных секций и программ, а также об общем уровне организации спортивной деятельности в регионе.

✅ Опрос на портале Госуслуг обеспечивает удобный и доступный способ для каждого жителя принять участие в формировании спортивной политики региона.

Пройти опрос можно по ссылке

Теги: Акценты

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