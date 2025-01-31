Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг.

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Цель опроса - оценка уровня удовлетворенности граждан условиями, созданными для занятий физической культурой и спортом в регионе.

Это значит, что жители Самарской области могут напрямую высказать свое мнение о качестве спортивной инфраструктуры, доступности спортивных секций и программ, а также об общем уровне организации спортивной деятельности в регионе.

Опрос на портале Госуслуг обеспечивает удобный и доступный способ для каждого жителя принять участие в формировании спортивной политики региона.

Пройти опрос можно по ссылке