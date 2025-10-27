Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки

27 октября 2025 18:29
80
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.

Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии, сообщает РИА Новости.

"По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика – гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.

"Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками", - отмечается в материале Минфина РФ на сайте.

При этом указывается, что у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

"Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", - говорится в материале.

 

Фото:   pxhere.com

