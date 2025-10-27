80

Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии, сообщает РИА Новости.

"По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика – гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.

"Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками", - отмечается в материале Минфина РФ на сайте.

При этом указывается, что у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

"Данная мера призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", - говорится в материале.

Фото: pxhere.com